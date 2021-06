Stiri pe aceeasi tema

- Touroperatorul Eturia, specializat in destinatii exotice, va lansa chartere in Jamaica, Mexic, Cuba si Mauritius. Printre cele mai cautate destinatii exotice acum sunt Seychelles, Zanzibar, Maldive, dar si Kenya si Madeira, a declarat pentru News.ro Sorin Stoica, CEO Eturia. Acesta estimeaza ca vom…

- Romanii care se intorc in țara din Franța sau Marea Britanie vor trebuie sa stea in carantina timp de 14 zile dupa ce autoritațile au decis sa mențina cele doua state in zona roșie, Masura nu se aplica celor care au fost vacinați cu ambele doze. Turcia și Cipru, doua state in care romanii merg des in…

- Cerealcom Dolj recruteaza soferi profesionisti pentru camioane de transport cereale. Persoanele interesate pot contacta compania la adresa de email [email protected] sau la numarul de telefon 0251.417.415. Cerealcom este cea mai entitate din grupul de firme detinute de Mihai Anghel, fiind singurul…

- Litoralul romanesc nu mai are așa multa cautare in deschiderea sezonului turistic, care grupeaza sarbatoarea Paștelui Ortodox și 1 Mai, fiind preferate pensiunile rurale din țara. Cei care vor sa plece in strainatate aleg mai degraba vacanțe in Egipt.Romanii iau cu asalt Egiptul pentru miniconcediul…

- Agentia a fost deschisa in luna ianuarie. ”Nordis Group, dezvoltator imobiliar specializat in dezvoltarea de ansambluri hoteliere si rezidentiale de lux, anunta extinderea portofoliului prin lansarea Nordis Travel, propria agentie de turism. Aceasta se adreseaza persoanelor care isi doresc vacante de…

- Madeira sau Seychelles sunt anul acesta printre locațiile care ne fac cu ochiul pentru vacanța de 1 Mai și Paște. Tur operatorii anunța ca spre Madeira, insula viu colorata a Portugaliei, exista un zbor direct, iar un sejur de 7 nopti cu plecare pe 1 Mai costa de la 850 de euro cu biletul de... View…

- Cele mai cautate destinatii exotice de vacanta de catre romani in aceasta perioada sunt Kenya, Maldive, Republica Dominicana si Seychelles, a declarat pentru News.ro Sorin Stoica, CEO Eturia, touroperator specializat pe destinatii exotice. Acesta estimeaza ca 3.000 de romani vor calatori in Kenya…

- Oamenii sunt dornici sa plece in vacanțe, in aceasta perioada cu multe restricții și incertitudini. Reprezentanții agențiilor de turism spun ca da, vom calatori anul acesta. In ce condiții? Dupa cum au constatat reprezentanții agențiilor de turism romanești, s-a schimbat comportamentul turistului in…