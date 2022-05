Povestea Eturia, agenție de turism specializata in vacanțe exotice, a inceput in 2007, chiar inainte de criza economica din 2008. De atunci și pana in prezent, agenția a trecut printr-o serie de provocari, pastrandu-și nișa pe care a fost creata. ”Incerc sa nu ma uit la o decizie luata in urma cu 6 luni cu mintea de acum”, a declarat Sorin Stoica, CEO Eturia, intr-un interviu video wall-street.ro.

Fan al calatoriilor in Statele Unite ale Americii, o destinație pentru cei care vor sa invețe business și customer care, Stoica a declarat ca a invațat sa nu priveasca alegerile din trecut…