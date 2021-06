Stiri pe aceeasi tema

- La Timișoara a ajuns vineri, aproape de miezul nopții, primul din cele 21 de tramvaie noi contractate din Turcia cu bani europeni. Noul tramvai a costat aproape 2,3 milioane de euro, are o lungime de 30 de metri și o autonomie de 63 de kilometri, fiind garnitura cu cea mai mare autonomie din lume. Este…

- Primaria Timișoara nu va mai finanța Asociația Timișoara – Capitala Europeana a Culturii, anunța oficial vineri seara reprezentanții municipalitații. Sursele PRESSALERT.ro care au asistat la ședința Adunarii Generale a Asociațiilor (AGA) ne-au declarat ca la intrunirea ce a avut loc vineri dupa-amiaza…

- Primarului Timișoarei, Dominic Fritz, i se solicita organizarea de urgența a unei dezbateri publice pe noua organigrama de personal din Primariei Timișoara. Sindicatul Liber al Salariatilor din Primaria Municipiulul Timisoara si din Serviciile Publice aflate in subordinea Consiliului Local al Municipiului…

- Doi politicieni din Bolivia, Henry Montero (aflat in opoziție) și Antonio Colque (aflat la putere), s-au lovit cu pumnii, s-au imbrancit și s-au tavalit marți in Parlament in timpul unei dezbateri despre detenția fostului președinte Jeanine Anez. In martie, fostul președinte Anez a fost incarcerat…

- Primaria condusa de Dominic Fritz se numara printre cele care primesc cei mai mulți bani de la București. Afirmația ii aparține premierului Florin Cițu, care a vorbit, joi, la Timișoara, despre problema certificatelor anti-poluare ale Colterm. Potrivit prim-ministrului, cererea de la Timișoara a ajuns…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a reacționat dupa ce compania locala de termoficare a primit amenda 20 de milioane de euro pentru ca nu a cumparat certificate verzi. Banii pentru achiziție ar fi trebuit sa vina de la Primaria Timișoara insa nu au fost alocați. Șeful CJ Timiș, Alin Nica, a anunțat…

- La o saptamana și o zi dupa ce viceprimarul Cosmin Tabara anunța ca Direcția Patrimoniu, care ii este in subordine, a reziliat contractul de administrare pentru doua cimitire timișorene, cele din Calea Șagului și Rusu Șirianu, Primaria Timișoara ne anunța joi aceiași masura, dar luata de primarul Dominic…

- Primarul orașului Timișoara, Dominic Fritz, a anunțat ca a gasit 61 de voluntari dispuși sa faca parte din consiliile de administrație ale școlilor. Aceștia au fost aleși din 165 de persoane care au...