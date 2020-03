Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a decis ca fostul ministru al Sanatații, Sorina Pintea, sa fie pusa sub control judiciar.Curtea de Apel Bucuresti a decis ca Sorina Pintea sa fie cercetata sub control judiciar. Conform avocatului Sorinei Pintea, Viorel Mocanu, masura controlului judiciar este…

- Fostul ministru Sorina Pintea se va interna intr-un spital din București, imediat dupa ce va fi eliberata din arestul central al Poliției, spun surse oficiale pentru STIRIPESURSE.RO. Pintea sufera de o boala autoimuna rara.Judecatorii CAB care au analizat contestatia Sorinei Pintea au stabilit…

- Judecatorii CAB care au analizat contestatia Sorinei Pintea au stabilit, definitiv, revocarea masurii arestarii preventive a acesteia si ca fostul ministru va fi cercetat in continuare in stare de libertate, dar sub control judiciar in dosarul in care este acuzat de fapte de luare de mita drept comision…

- Un document postat astazi pe siteul justnews.ro, citat de presacurata.ro, arata ca judecatoarea Giorgiana Iorguta de la Tribunalul Bucuresti, si-a fundamentat decizia de arestare a fostului ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, exact pe sustinerea procurorului DNA, Marian Dragulescu, care a aratat in…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, anunta ca i-a cerut sefului Politiei Romane sa dispuna verificari dupa ce fostul ministru al Sanatatii a fost supusa unei umilinte marti seara. Pintea a fost dusa la Policlinica MAI in catuse, desi starea acesteia de sanatate este foarte grava. Mai mult, presa…

- Sorina Pintea, fostul ministru al Sanatatii, manager al Spitalului Judetean de Urgenta "Dr. Constantin Oprisldquo; din Baia Mare, Maramures, va afla saptamana aceasta daca va fi pusa in libertate. Zilele urmatoare, judecatorii Curtii de Apel Bucuresti vor analiza contestatia fostului ministru impotriva…

