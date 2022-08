Sorin Ovidiu Vintu a vorbit, pe Facebook, despre cauzele crizei din tara noastra si despre degradarea societatii romanesti. Omul de afaceri a mentionat ca politicienii ar trebuie sa solicite iesirea din UE si NATO, precum si naționalizarea urgenta a resurselor naționale. Prioritatea: depasirea crizei energetice SOV este de parere ca Romania poate depasi criza, daca […] The post Sorin Ovidiu Vintu vrea Romania afara din UE+NATO si anunta impacarea: "Sunt obligați sa faca pace cu rușii" first appeared on Ziarul National .