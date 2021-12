Sorin Ovidiu Vintu sare in apararea Senatoarei Diana Șoșoaca, in scandalul cu jurnalista din Italia. Fostul mogul de presa considera ca italianca nu s-a comportat profesionist și ca a refuzat sa se legitimeze. Sorin Ovidiu Vintu, de cand a ieșit din inchisoare, a devenit un personaj foarte activ pe pagina sa de Facebook, unde posteaza impresii și filmari , apreciate de mii de oameni. In ultima sa filmare, postata pe rețeaua de socializare, Vintu sare in ajutorul Dianei Șoșoaca, in urma scandalului pe care l-a iscat alaturi de jurnalista de la Rai 1. “Habar nu am ce s-a intamplat la ea acasa, daca…