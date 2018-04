Stiri pe aceeasi tema

- O sentința penala definitiva il lasa fara funcție, pentru 1 an, pe Gelal Oprea, primarul comunei Manasia. Inițial, pedeapsa a fost stabilita de Judecatoria Urziceni, insa a fost atacata cu apel la Curtea de Apel București. In urma cu o saptamana, magistrații din Capitala au decis sa mențina condamnarea…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, Nicusor Daniel Constantinescu, a fost achitat definit vineri, 23 martie, in dosarul in care initial a fost condamnat la sase ani de inchisoare, de Tribunalul Bucuresti. Sentinta definitiva apartine magistratilor de la Curtea de Apel Bucuresti. NicusorConstantinescu…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, Nicusor Daniel Constantinescu, a fost achitat definit vineri, 23 martie, in dosarul in care initial a fost condamnat la sase ani de inchisoare, de Tribunalul Bucuresti. Sentinta definitiva apartine magistratilor de la Curtea de Apel Bucuresti.

- Lovitura dura pentru Directia Nationala Anticoruptie, chiar din partea judecatorilor de la Curtea de Apel Bucuresti. Magistratii au publicat motivarea devastatoare a deciziei de achitare data la 1 noiembrie 2017, in dosarul ginerelui lui Traian Basescu. Radu Pricop fusese trimis in judecata de procurorii…

- Florin Radu Ciocanelea a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata joi in Monitorul Oficial.Conform deciziei, el va avea atributii in domeniul energiei. In 2012, DIICOT a inceput…

- Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat miercuri sentinta in dosarul ANRP, in care sunt judecati fostul sef al ANI, Horia Georgescu, fostii deputati Catalin Theodor Nicolescu si Marko Attila-Gabor, precum si fosti membri ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor.Horia Georgescu si…

- Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat miercuri sentinta in dosarul ANRP, in care sunt judecati fostul sef al ANI Horia Georgescu, fostii deputati Catalin Theodor Nicolescu si Marko Attila-Gabor, precum si fosti membri ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor.Horia Georgescu si…

- Curtea de Apel Bucuresti ar putea pronunta miercuri sentinta in dosarul ANRP, in care sunt judecati fostul sef al ANI Horia Georgescu, fostii deputati Catalin Theodor Nicolescu si Marko Attila-Gabor, precum si fosti membri ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor.In aprilie 2015,…