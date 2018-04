Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații de la Curtea de Apel București ar putea sa dea sentințele definitive in dosarul in care omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu a fost condamnat, in prima instanța, la 10 ani si 2 luni inchisoare in dosarul delapidarii patrimoniului Asociatiei Salariatilor din cadrul SNP Petrom SA. In acelasi…

- Joi este așteptata sentința in unul dintre dosarele celebre ale lui Sorin Ovidiu Vantu. Este vorba despre dosarul delapidarii patrimoniului Asociatiei Salariatilor din SNP Petrom SA. Decizia va fi data de Curtea de Apel Bucuresti, care a amanat de mai multe ori sentinta pana acum.

- Curtea de Apel Bucuresti urmeaza sa pronunte astazi sentintele definitive in dosarul delapidarii patrimoniului Asociatiei Salariatilor Petromservice, dosar in care instanta de fond i-a condamnat pe Sorin Ovidiu Vintu la 10 ani si doua luni de inchisoare si pe Liviu Luca la zece ani de inchisoare.

- Curtea de Apel Bucuresti urmeaza sa pronunte astazi sentintele definitive in dosarul delapidarii patrimoniului Asociatiei Salariatilor Petromservice, dosar in care instanta de fond i-a condamnat pe Sorin Ovidiu Vintu la 10 ani si doua luni de inchisoare si pe Liviu Luca la zece ani de inchisoare.

- Judecatorii Curții de Apel Craiova au amanat, vineri, pronuntarea unei decizii definitive in dosarul in care sunt judecați cei doi foști șefi ai Clubului Pandurii Targu-Jiu, Marin Condescu și Viorel Temelescu, sentinta urmand sa fie anunțata pe 26 aprilie. „S-a amanat pronunțarea…

- Florin Radu Ciocanelea a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata joi in Monitorul Oficial.Conform deciziei, el va avea atributii in domeniul energiei. In 2012, DIICOT a inceput…

- Lovitura dura incasata de fostul sef al Agentiei Nationale de Integritate (ANI). Horia Georgescu a fost condamnat la 4 ani de puscarie in dosarul ANRP, hotarare care poate fi atacata cu apel. Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat sentinta in dosarul ANRP, in care au fost judecati fostul sef al ANI…

- Curtea de Apel Bucuresti ar putea pronunta miercuri sentinta in dosarul ANRP, in care sunt judecati fostul sef al ANI Horia Georgescu, fostii deputati Catalin Theodor Nicolescu si Marko Attila-Gabor, precum si fosti membri ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor.