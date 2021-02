Sorin Ovidiu Vântu a fost operat în Turcia. Controversatului afacerist i-a fost amputat o parte dintr-un picior Aceeași sursa, jurnalistul Roșca Stanescu anunța la inceputul lunii curente ca SOV are grave probleme de sanatate, trebuie sa se opereze in strainatate. De altfel, afaceristul a postat atunci pe pagina sa de socializare o filmare din aceasta țara. ”Am vazut niște spitale aici in Turcia: o minunație. Din pacate fac un fel de turism medical”, lauda. Cum SOV nu a mai dat de veste de la plecarea sa, Sorin Roșca Stanescu a venit acum cu dezvaluiri la Romania TV. Rihanna face ravagii pe internet topless! FOTO Cea mai bogata cantareața din lume, a ramas fara sutien Sorin Roșca Stanescu: ”Nu-mi face… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Sorin Roșca Stanescu a discutat cu realizatorul GoldFM, Cozmin Gușa, despre starea de sanatate a omului de afaceri Sorin Ovidiu Vantu. Stanescu, un apropiat al lui SOV, susține ca fostul mogul trece prin clipe grele: un picior i-a fost amputat, ca urmare a unei cangrene. De altfel Sorin…

- Florin Roman, unul dintre liderii importanți ai PNL, aflați intr-o discreta opoziție cu propriul guvern, cere MS sa spuna cine a sarit peste rand la vaccinare. Cifra e imensa și, intr-adevar, ea starnește nedumerire. Pana miercuri, 27 ianuarie, Romania a vaccinat 513.429 de oameni . Ceea ce ar insemna,…

- Comunicat de presa 20.01.2021 NISA GROUP S.R.L., cu sediul in ALBA, localitatea Alba Iulia, str. Str.Septimius Severus, nr. 28 , Romania, anunța demararea proiectului cu titlul ”CAPITAL DE LUCRU NISA”, nr. Contract finantare M2-3435 din 05-01-2021, in cadrul masurii “Granturi pentru capital de lucru…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Negru Voda ndash; judetul Constanta, au descoperit, noua cetateni din Irak si Turcia, care incercau sa intre ilegal in tara.Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat in apropierea frontierei de stat, noua cetateni…

- Echipele din Romania sunt favorite certe la calificarea in ”optimi” in fața unor formații din Turcia, respectiv Cipru CSM București va intilni in turul 3 din EHF European Cup, a treia competiție europeana ca valoare, echipa turca Spor TOTO SC, care in trecut s-a numit Milli Piyango. ...

- Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, spune ca nu se pune problema ca vaccinurile impotriva coronavirusului sa produca efecte adverse de natura sa puna in pericol sanatatea oamenilor. El ii indeamna pe cetațeni sa se vaccineze. “Orice vaccin trece printr-un proces de studii clinice (…),…

- Medicul Alexandru Rafila, candidat al PSD in alegerile parlamentare, a declarat marti, la Ploiesti, referindu-se la vaccinurile impotriva infectiei cu noul coronavirus, ca nu se pune problema ca acestea sa produca efecte adverse de natura sa puna in pericol sanatatea populatiei, indemnandu-i pe cetateni…

- Dupa trei ani și o luna de la accidentarea suferita la piciorul stang, la Campionatele Mondiale de gimnastica de la Montreal, Larisa Iordache a concurat din nou. S-a intamplat in acest weekend, la Campionatele Naționale, de la Ploiești. Aceasta a participat in afara concursului pentru a vedea nivelul…