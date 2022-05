Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii Curtii de Apel din Atena au respins cererea de eliberare a lui Sorin Oprescu. Acesta ramane in arest inca 10 zile, cand va fi din nou in fata magistratilor cu un apel la solicitarea sa de eliberare.

- Sorin Oprescu a fost reținut in Grecia și este acum in custodia autoritaților elene dupa ce a fost gasit in Atena. Antena 3 a prezentat primele imagini cu Sorin Oprescu in fața procurorilor din Atena. Fostul primar general al Capitalei ramane in arest pentru 40 de zile. Procurorul in fața caruia a fost…

- Sorin Oprescu ramane in arest in Grecia, pana cand complet de judecata va analiza dosarul pentru extradarea acestuia. Fostul primar al Capitalei ramane in arest in capitala Greciei pentru urmatoarele 40 de zile, potrivit Antena 3. Și asta dupa ce procurorul in fața caruia a fost prezentat astazi a decis…

- Turcia a decis sa nu participe la un exercițiu NATO in Grecia, acuzand Atena ca a schimbat diviziunea spațiului aerian dintre cele doua țari. Exercițiile numite „Intalnirea cu tigrul” sunt organizate anual in diferite țari pentru a sublinia solidaritatea statelor participante. De aceasta data, acestea…

- Grecia ar putea avea rezerve de gaze recuperabile de peste 600 de miliarde de metri cubi, a declarat joi un director general al comisiei sale pentru hidrocarburi, in timp ce Atena accelereaza explorarea gazelor pentru a reduce dependenta de energia rusa, transmite Reuters. Grecia acopera aproape 40%…

- Grecia ar putea avea rezerve de gaze recuperabile de peste 600 de miliarde de metri cubi, a declarat joi un director general al comisiei sale pentru hidrocarburi, in timp ce Atena accelereaza explorarea gazelor pentru a reduce dependenta de energia rusa, transmite Reuters. Grecia acopera aproape 40%…

- Grecia urmeaza sa expulzeze 12 diplomati rusi, a anuntat, miercuri, ministerul grec de Externe, urmand exemplul altor tari auropene, relateaza AFP. ”Autoritatile elene au declarat personae non gratae 12 membri au unor misiuni diplomatice si consulare ale Federatiei ruse acreditati in Grecia”, a transmis…

- Premierul Nicolae Ciuca da asigurari ferme ca nu exista riscul ca Romania sa ramana fara gaze. El a anunțat va fi dat in funcțiune interconectorul de gaze dintre Grecia și Bulgaria, iar Romania va putea beneficia de gaz lichefiat. In plus, in maximum doua luni Parlamentul va adopta legea offshore, ceea…