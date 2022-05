Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Oprescu a fost arestat in Grecia si va ramane acolo pentru urmatoarele 40 de zile, pana la finalizarea procedurilor de extradare. Subiectul a facut multa valva atat in presa din Romania cat și in cea din Grecia. Un medic grec a dezvaluit cum s-au desfasurat lucrurile. A fost inconjurat de polițiști…

- Sorin Oprescu ar fi fost reținut marți, 17 mai, dupa ce a fost localizat de Interpol in Atena. UPDATE 19.35 IGPR confirma oficial, marți seara, ca Sorin Oprescu a fost prins in Grecia. Fostul primar general a fost condus la sediul autoritații judiciare competente pentru confirmare și punerea in executare…

