- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare cod galben de ninsori si viscol, valabila pana luni dimineata, in zone montane, la peste 1.700 de metri altitudine, respectiv o atentionare cod galben de intensificari ale vantului ce vizeaza judete din zona Moldovei, incepand de duminica…

- Fostul primar Sorin Oprescu a spus, sambata seara, la Romania TV, ca este mandru de ceea ce a realizat in perioada in care a condus Capitala."Sunt foarte mulțumit de ceea ce am facut. Le spun și nepoților cand merg pe strada. Uite, pasajul asta, podul asta, stadionul asta, toate sunt facute…

- Procurorii DIICOT au facut publice, luni, imagini de la unul din locurile unde se consumau droguri în dosarul în care Gelu Oltean, fostul șef de la “Doi și un sfert”, serviciul secret al Ministerului de Interne, a fost arestat preventiv. Conform unui comunicat…

- Procurorii timișoreni de la Parchetul de pe langa Tribunalul Timiș spun ca barbatul ar fi desfașurat activitați de deratizare și dezinsecție in trei imobile. La primul, operațiunea a fost efectuata in 15 noiembrie, intre orele 10 și 13, la al doilea in 16 noiembrie, iar la al treilea in dimineața…

- Viorica Dancila a declarat in emisiunea Punctul Culminant, moderata de Victor Ciutacu, la Romania TV, ca se teme ca fiul sau, angajat la Curtea de Conturi chiar in mandatul sau de premier, va fi demis de noua conducere politica a Romaniei. Viorica Dancila a spus ca e posibill și ca soțul sau, angajat…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 a inceput cercetarile in cazul macaralei prabusite peste doua masini, ieri, pe strada Matei Millo din centrul Capitalei. Incidentul a ranit 4 persoane, dintre care una se afla in stare grava la spital, si a avariat doua masini.

- Mario Iorgulescu a fost pus oficial sub invinuire pentru ucidere din culpa și conducere sub influența substanțelor interzise, la aproape doua luni dupa ce a provocat un grav accident, in urma caruia un alt tanar a murit, au declarat surse judiciare pentru G4Media.ro. Procurorii romani le-au cerut omologilor…

- Direcția Generala Anticorupție s-a autosesizat dupa ce mama Luizei Melencu a anunțat aseara in direct la Romania TV ca a ieșit din țara cu cele doua fiice ale sale fara a avea documente legale, respectiv o procura, dupa ce le-a dat mita vameșilor. "Eu am trecut cu Luiza, am dat 70 euro. Am…