- Fostul primar general al Capitalei Sorin Oprescu, lasat in libertate pe cautiune de instanta din Grecia care judeca cererea de extradare in cazul sau, a sustinut in fata instantei elene ca a ajuns sa fie condamnat in baza unui denunt si in conditiile in care in Romania a existat o "euforie" privind…

- O instanța din Grecia va decide, vineri, daca fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu va fi eliberat sau nu din arest. Cele doua variante ale instanței sunt arest la un domiciliu ales sau arest, asta pana cand se va judeca cererea de predare in Romania. Potrivit Antena 3, Oprescu a ajuns in fața instanței…

- Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, prins in Atena dupa ce a fugit de condamnarea din Romania, avea planuri sa ramana in Grecia: nu a opus deloc rezistența, dar a fost surprins pentru ca polițiștii care l-au inconjurat erau in haine civile. Ba chiar, Sorin Oprescu s-a inregistrat ca platitor de…

- Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, prins in Atena dupa ce a fugit de condamnarea din Romania, avea planuri sa ramana in Grecia: nu a opus deloc rezistența, dar a fost surprins pentru ca polițiștii care l-au inconjurat erau in haine civile. Ba chiar, Sorin Oprescu s-a inregistrat ca platitor de…

- Sorin Oprescu a fost reținut in Grecia și este acum in custodia autoritaților elene dupa ce a fost gasit in Atena. Antena 3 a prezentat primele imagini cu Sorin Oprescu in fața procurorilor din Atena. Fostul primar general al Capitalei ramane in arest pentru 40 de zile. Procurorul in fața caruia a fost…

- Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, dat in urmarire internaționala dupa ce a fost condamnat la 10 ani si 8 luni inchisoare cu executare pentru coruptie, ar fi fost prins in Atena, Grecia, au precizat pentru Agerpres surse judiciare.

- Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, care a fost condamnat definitiv vineri la 10 ani și 8 luni de inchisoare pentru fapte de corupție și dat in urmarire de catre Poliția Romana dupa ce a fugit din țara, a fost reținut la Atena, Grecia, potrivit unor surse judiciare.

- Deși a fugit din țara inainte de a fi condamnat la inchisoare, Sorin Oprescu a fost prins in urma cu puțin timp in Grecia, fiind localizat de Interpol in Atena. Fostul primar general Sorin Oprescu a fost dat in urmarire naționala vinerea trecuta, atunci cand autoritațile nu l-au gasit acasa.