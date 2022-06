Sorin Oprescu, fostul primar al Capitalei, a fost eliberat din penitenciar

Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Oprescu a fost eliberat pe cauțiune din inchisoarea din Grecia si a declarat pentru Antena 3 ca „vreau sa traiesc macar pana in momentul in care pot sa demonstrez ca nu sunt vinovat”.Fostul edil al Capitalei a platit cauțiunea de 5.000 de euro si a fost eliberat miercuri, 1 Iunie, din penitenciarul…

- La o zi dupa ce s-a aflat ca oamenii legii au reușit sa dea de urma acestuia, in Grecia, medicul Sorin Oprescu, fostul primar al Capitalei, in cazul caruia instanța a decis condamnarea definitiva la peste 10 ani de inchisoare, a ajuns miercuri in fața procurorilor din Atena. Dupa ce s-a anunțat in cursul…

- Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, condamnat la 10 ani de inchisoare, ramane in arest in Grecia. Sorin Oprescu ramane in arest pana cand va fi luata o decizie in privința extradarii lui in Romania. Oprescu a fost chemat in aceasta dimineața in fața unei instanțe care l-a intrebat daca vrea sa…

