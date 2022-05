Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Popa, 56 de ani, fost director la Centrul de Cultura „Palatele Brancovenesti de la Portile Bucurestiului” (CCPBPB), și, ulterior, al Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane, a fost dat in urmarire generala de Poliția Romana . Bogdan Cornel Popa a fost condamnat vineri, 13 mai, la 11…

- Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucuresti la 10 ani si 8 luni inchisoare. Condamnarea este in dosarul in care fostul edil era judecat pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita, constituire a unui grup infractional organizat si abuz in serviciu.Pentru…

- Angajata ISU Antonina Radu, condamnata definitiv joi, in dosarul Colectiv, a fost data in urmarire generala, ea fiind gasita vineri, in Republica Moldova. "In urma cooperarii politienesti internationale, intre Politia Romana si autoritatile din Republica Moldova, la data de 13 mai 2022, femeia, de 43…

- Judecatorii Curții de Apel Bucuresti au pronunțat joi decizia finala in cazul dosarului Colectiv, dupa șase ani de procese. Unul dintre pompierii condamnați definitiv in dosar este de negasit. Antonina Radu, care trebuie sa execute 8 ani și 8 luni de inchisoare pentru abuz in serviciu, a fost data in…

- Condamnata definitiv la șase ani de inchisoare, joi, in dosarul „Gala Bute”, Elena Udrea a fost data in urmarire generala de Poliția Romana. Fostul ministru al Turismul a fost de negasit de polițiști la domiciliu.

