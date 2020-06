Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii și staff-ul lui Dinamo au „rupt" izolarea de la Saftica, unde se aflau de doua saptamani, cu cateva ore inainte ca dinspre Ministerul Sanatații sa fie anunțata noua prevedere prin care fotbaliștii trebuie sa ramana in cantonamente pana pe 13 iunie, cand trebuie sa revina Liga 1. ...

- Medicii si asistentele sectiei conduse de fostul primar Sorin Oprescu s-au intalnit intr-o incapere a spitalului in care au tinut sedinta de dimineata, in ciuda faptului ca ministrul sanatatii si conducerea spitalului au interzis acest gen de intalniri directe.

- „Conducerea Ministerului Sanatații a luat act și a analizat propunerea Consiliului de administrație al Spitalului Universitar de Urgența București (SUUB) formulata in baza referatelor de control ale Direcției Control și Integritate din cadrul ministerului din data de 21.03.2020, respectiv 21.04.2020”,…

- Astazi a inceput Saptamana Europeana a Vaccinarii.In acest context, Ministerul Sanatatii reitereaza sustinerea pentru continuarea neintrerupta a activitatii de vaccinare de rutina a populatiei."In plina pandemie realizam cat de important este sa existe vaccinuri pentru boli infectioase si sa le folosim…

- CFR Calatori și-a adaptat mersul de tren la conditiile de circulație impuse prin Ordonanțele Militare și prin instituirea starii de urgenta. Compania a anuntat ca, pentru asigurarea distanței sociale, in trenuri se va aplica regula “un loc liber, un loc ocupat”."Persoanele care trebuie neaparat sa calatoreasca…

- Militarii Batalionului 284 Tancuri au vazut postarea Mihaelei, au vazut stirile si au fost impresionati de povestea ei. Nu au spus nimic de lipsa de omenie de care a avut ea parte, in schimb, militarii spera ca prin gestul lor, asistenta sa poata trece mai departe. Militarii au aplaudat si i-au oferit…

- Dispoziții noi de la Ministerul Sanatații, prin direcțiile de sanatate publica, spun ca asistenții medicali au interzis ”sa presteze servicii medicale in afara orelor de program in alta unitate sanitara decat cea in care este angajat sau in privat”. Documentul nu le interzice asistenților medicali sa…

- Perioada de aplicare a masurilor de restricție la Caminul pentru Persoane Varstnice din Alba Iulia se prelungește pana pe 16 aprilie 2020. Avand in vedere DECRETUL PREȘEDINTELUI ROMANIEI NR. 195/16 MARTIE 2020 privind instituirea STARII DE URGENȚA PE INTREG TERITORIUL ROMANIEI pe o durata de 30 de zile…