- Sorin Oprescu a fost localizat in Grecia: A fost REȚINUT de autoritațile elene Sorin Oprescu a fost localizat in Grecia: A fost REȚINUT de autoritațile elene Sorin Oprescu, fostul primar general al municipiului București a fost localizat de Interpol in Atena, capitala Greciei. Chiar in aceste momente,…

- Sorin Oprescu a fost localizat de Interpol in Atena. Autoritațile din Grecia au confirmat ca Sorin Oprescu se afla pe teritoriul elen și, potrivit surselor Antena 3, fostul edil a fost reținut. El fusese dat vineri in urmarire naționala pentru ca nu a fos

- Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost retinut de autoritatile din Grecia, dupa ce a fost dat in urmarire internationala de Politia Romana. Fostul edil a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucuresti la 10 ani si 8 luni inchisoare, iar pentru ca nu a fost gasit la domiciliu de politistii…

- Fostul primar al Capitalei a fost arestat in Atena, au confirmat surse oficiale pentru Libertatea. Informația a fost anunțata inițial de Antena 3.Fostul primar al Capitalei era dat in urmarire din 13 mai, cand a fost condamnat la zece ani și 8 luni de inchisoare. Potrivit surselor Libertatea, el a fost…

- Sorin Oprescu ar fi fost localizat de Interpol la Atena, capitala Greciei. Potrivit Romania TV, fostul primar al Capitalei ar putea fi extradat in tara de instantele din Grecia. Oprescu a fost condamnat definitiv la 10 ani și opt luni de inchisoare pentru corupție de catre Curtea de Apel București.…

- Inca doua persoane condamnate in același dosar cu fostul primar al Capitalei, medicul Sorin Oprescu, au fost date in urmarire generala, dupa ce nu au fost gasite la domiciile lor de polițiști. Astfel, potrivit unui comunicat al Poliției Ilfov, „astazi, 13 mai 2022, in urma deciziei instantei, politistii…

- Sorin Oprescu, condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de inchisoare, a fost dat in urmarire generala de polițiști, dupa ce nu a fost gasit la domiciliu. Fostul primar al Capitalei a fost condamnat, vineri, de magistrații de la Curtea de Apel București, pentru luare de mita. In plus, instanța a decis…

