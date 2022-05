Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de inchisoare, sentința fiind pronunțata vineri de Curtea de Apel București. In plus, instanța a decis și confiscarea extinsa a sumelor de 102.000 lei și 9.400 de euro, precum și a mai multor case și terenuri deținute…

- Fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone – actual primar al Sectorului 5 – a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel București la 4 ani de inchisoare pentru abuz in serviciu in legatura cu eliberarea autorizatiilor de functionare pentru clubul Colectiv. Sentința vine la aproape…

- Hoțul care i-a spart casa lui Gica Hagi in ianuarie 2018 a fost condamnat definitiv la inchisoare de judecatorii de la Curtea de Apel București. In dimineața zilei de 6 ianuarie 2018, Gica Hagi avea parte de o veste neașteptata. Vila sa din zona Pipera a Capitalei fusese pradata de hoți! Vinovat a fost…