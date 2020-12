Stiri pe aceeasi tema

- Bun-simț, empatie și profesionalism. Sunt cele trei principii care stau la baza candidaturii lui Alexandru Paul Dimitriu in București la Camera Deputaților din partea Alianței USR PLUS. Avocat de 14 ani, doctor in drept și cadru universitar la Facultatea de Drept a Universitații București, Alexandru…

- Medicul neonatolog Emilia Biber, in varsta de 70 de ani, personalitate marcanta a neonatologiei și pediatriei din Hunedora a murit, dupa ce s-a infectat cu SARS-CoV-2. Reprezentanții Spitalului Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” din Hunedoara au anunțat, vineri, ca medicul Emilia Biber a…

- Allen Coliban, primarul municipiului Brașov, este acuzat ca a mintit atunci cand a trecut in CV faptul ca este absolvent al Facultatii de Automatica si Calculatoare din Bucuresti. Prodecanul facultatii spune ca edilul nu doar ca nu a absolvit facultatea, ci a fost si exmatriculat, scrie ziarul Adevarul.…

- Universitate Ovidius din Constanta regreta disparitia doctorului Eugeniu Ilicea. „Ne exprimam regretul profund la vestea decesului colegului nostru, prof. univ. dr. Eugeniu Ilicea, cadru didactic titular in cadrul Facultatii de Medicina, timp de 15 ani, incepand din 1996, si profesor asociat…

- Unul dintre cele mai ample evenimente studentesti dedicate chirurgiei, SURGICON- The International Surgical Congress for Students isi va deschide portile, exclusiv in mediul virtual, joi, 22 octombrie , reunind anul acesta, la cea de a doua editie, 2032 de studenti, din 50 de tari, manifestarea stiintifica…

- Mai multe organizații pentru drepturile femeilor și pentru drepturi LGBTI au intervenit in fața Curții Constituționale pentru a susține sesizarea de neconstituționalitate referitoare la interzicerea educației despre gen, egalitate de gen și identitate de gen in Romania, conform Mediafax.Citește…

- Editura Spandugino anunța printr-un comunicat lansarea colecției de spiritualitate creștina „Interior intimo meo”, luni, 21 septembrie, de la ora 19.00, la Libraria Humanitas de la Cișmigiu. Miruna Tataru-Cazaban, coordonatoarea colecției și lector la Universitatea din București, alaturi de invitații…