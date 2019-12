Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a declarat, vineri, ca din punctul sau de vedere, Sorin Grindeanu ar trebui sa se întoarca în interiorul Partidului Social Democrat. Primarul mai spune ca a participat la o discuție la care s-a pus problema revenirii sale în PSD, transmite Mediafax.„Din punctul…

- Sorin Grindeanu a declarat, pentru Mediafax, ca se va gândi „foarte serios” la invitația de a se reîntoarce în partid, lansata de PSD Timiș. Șeful ANCOM a precizat ca, în februarie, Congresul trebuie sa fie nu despre funcții ci despre ce vrea sa faca formațiunea ca…

- Sorin Grindeanu a participat, astazi, la ședința comitetului executiv al PSD Timiș in calitate de invitat special, unde s-a hotarat ca in cazul in care va lua decizia sa candideze la conducerea partidului, va fi susținut de organizația județeana. Cu toate acestea, Grindeanu, care in prezent este șeful…

- Schimbari in PSD Timiș dupa preluarea conducerii de catre Alfred Simonis! Totodata, fostul premier Sorin Grindeanu a fost invitat sa participle astazi, la ședința organizației PSD Timiș. In momentul de fața, Sorin Grindeanu este șeful ANCOM, și nu este membru de partid, dupa ce a fost exclus din PSD…

- Sociologul Vasile Dancu, membru PSD timp de aproape 10 ani in "Grupul de la Cluj" condus de Ioan Rus, s-ar putea regasi in conducerea PSD dupa congresul partidului din 29 februarie, spune Marcel Ciolacu. PSD il recupereaza si pe Cozmin Gusa, care "a revenit" in organizatia PSD Sector 1. Presedintele…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti, la TVR, ca nu exclude o alianta pentru reîntregirea stângii, la urmatoarele alegeri, inclusiv cu Pro România, formatiunea condusa de Victor Ponta.„Nu exclud o alianta pentru reîntregirea stângii…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica seara, la Antena 3, ca fostul premier Mihai Tudose `e posibil sa se intoarca' in partid dupa ce a demisionat din Pro Romania. `Trebuie o discutie in organizatia de la Braila', a indicat acesta. 'Grindeanu si Neacsu au fost exclusi abuziv,…

- In PSD circula cu titlu de zvon ca fostul premier Sorin Grindeanu ar putea sa revina in partid. Surse social-democrate au relatat STIRIPESURSE.RO ca varianta ar fi fost avansata dinspre Pro Romania pentru a deschide ușa unei apropieri intre cele doua partide. Exista voci in PSD și Pro Romania care…