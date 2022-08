Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca Primaria Generala continua expertizarea cladirilor cu risc seismic din Bucuresti si ca sunt in lucru noua adrese. In functie de rezultatul expertizelor, se vor derula proiecte de consolidare pentru imobile.

- Pana sa rezolve marile probleme ale Bucureștiului, cum ar fi faptul ca jumatate din locuitorii Capitalei nu beneficiaza in canicula de apa calda, nu se știe ce se va intampla la iarna cu incalzirea iar situația din trafic este tot mai proasta, Primaria Generala anunța modernizarea sistemului de alarmare…

- Valentin Mihaila (22 de ani) a jucat puțin in sezonul trecut pentru Atalanta și nu intrunea condițiile achitarii clauzei de cumparare, dar antrenorul Gasperini insista sa-l incerce și in sezonul viitor. Transferul din iarna trebuia sa fie o trambulina pentru relansarea lui Valentin Mihaila in Serie…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat luni inceperea lucrarilor de refacere a pavajului de pe strazile din Centrul Vechi. Potrivit acestuia, in a doua jumatate a lunii iunie vor fi finalizate reparatiile pe toate cele 14 strazi, informeaza Agerpres . Nicusor Dan a precizat ca se lucreaza…

- Noaptea Muzeelor va avea loc și anul acesta. Evenimentul este organizat la nivel national și va avea loc sambata, 14 mai 2022. Astfel, Primaria Generala a Capitalei anunța ca 22 de instituții de cultura din subordinea sa iși deschid porțile pentru vizitatori in Noaptea Muzeelor. Care sunt aceste instituții,…

- Mizerie, probleme tehnice la sistemele de franare si alertele de incendiu, acestea sunt doar cateva dintre neregulile descoperite de inspectorii ANPC in urma controalelor efectuate la autobuzele STB din București. In imaginile trimise de ANPC se observa discurile de frana crapate și rugina la sistemul…