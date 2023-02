Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca este posibil ca anumiti ministri sa fie schimbati in Guvern, la preluarea conducerii Executivului de catre PSD, amintind ca acordul politic prevede patru schimbari la rotativa. Ciolacu a spus ca rotatia PSD la guvernare va avea loc, dar nu stie daca va…

- Sorin Grindeanu a afirmat, intrebat ce ar prefera intre sefia Ministerului Transporturilor sau a Camerei Deputatilor, din luna mai cand premier ar urma sa fie Marcel Ciolacu, ca ambele posturi au provocarile lor specifice, iar „oriunde sunt si am votul colegilor mei, incerc sa imi fac cat mai bine…

- Printr-un troc politic ordinar, baronii locali de la PSD, PNL și UDMR au pus la cale devalizarea, pe repede inainte, a celor 15 spitalele CFR aflate sub tutela Ministerului Transporturilor. Astazi, sute de angajați ai spitalelor CFR din toata țara, au protestat, in fața Ministerului Transporturilor…

- Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur și primarul Ion Lungu au sarbatorit Mica Unire la Iași alaturi de premierul Nicolae Ciuca și de președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. ”Am participat astazi impreuna cu domnul Președinte al Consiliului Județean Suceava Gheorghe Flutur la…

- Premierul Nicolae Ciuca si presedintele Camerei Deputatilor Marcel Ciolacu au vizitat zona demilitarizata dintre cele doua state coreene, anunța News.ro. ”Astazi am vizitat Zona Demilitarizata dintre cele doua Corei”, a scris Ciuca pe Twitter. De asemenea, a vizitat al treilea tunel de patrundere in…

- Astazi, s-au semnat la Palatul Administrativ din Bacau, cele trei contracte de execuție lucrari pentru construcția celor 95,9 km ai autostrazii Focșani – Bacau, pentru toate cele trei loturi, cu asocierea Spedition UMB SRL – SA&PE Construct SRL – Tehnostrade SRL. Festivitatea s-a desfașurat in prezența…

- Secretarul de stat din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Carmen Moraru, a avut o alta preocupare ieri in timpul ședinței solemne a Parlamentului dedicata Zilei Naționale de 1 Decembrie spre uimirea unor miniștri care erau prezenți la acest eveniment. Sictirul pupilei Elenei Udrea de…

- Deputatul Silviu Hurduzeu a fost ales vineri in functia de presedinte al organizatiei judetene PSD Caras-Severin, secondat in functia de prim-vicepresedinte de catre senatorul Ion Mocioalca, principalul obiectiv al noii conduceri fiind castigarea alegerilor locale si parlamentare in judet. Prezent la…