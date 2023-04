Stiri pe aceeasi tema

- Podul de la Braila va fi inaugurat in jurul datei de 27 iunie pe varianta Macin, urmand ca varianta Jijila sa fie gata pana la sfarsitul anului, a declarat, vineri, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, intr-o conferinta de presa.

- Podul de la Braila va fi inaugurat in jurul datei de 27 iunie pe varianta Macin, urmand ca varianta Jijila sa fie gata pana la sfarsitul anului, a declarat, vineri, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, intr-o conferinta de presa.

- Podul de la Braila va fi inaugurat in jurul datei de 27 iunie pe varianta Macin, urmand ca varianta Jijila sa fie gata pana la sfarsitul anului, a declarat, vineri, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, intr o conferinta de presa, conform Agerpres.roSeful de la Transporturi…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu , anunța ca Podul de la Braila va fi inaugurat in jurul datei de 27 iunie pe varianta Macin, urmand ca varianta Jijila sa fie gata pana la sfarsitul anului. Seful de la Transporturi a precizat ca i-a transmis constructorului italian – Webuild…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat ca Podul de la Braila va fi inaugurat la sfarsitul lunii iunie, urmand ca descarcarea in judetul Tulcea sa fie facuta pe varianta Macin, mentionand ca varianta Jijila va fi gata pana la finalul acestui an. “Undeva in iunie, in jur de 27 iunie, cine…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a transmis, luni, in cadrul unei conferințe de presa, ca locomotiva care a cauzat accidentul de sambata seara a iesit din revizie tehnica din depoul Ploiesti in dimineata acelei zile. Grindeanu a menționat ca nu se poate pronunta in ceea…

- Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a cerut o ancheta și masuri rapide din partea CFR Calatori, in urma accidentului produs sambata seara in Gara Galați, in care patru persoane au fost ranite.

- Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, solicita verificari și masuri rapide din partea CFR Calatori, in urma accidentului produs in aceasta seara in Gara Galați."Am cerut celor de la CFR Calatori sa acorde sprijin echipajelor ISU care intervin și acorda celor raniți. In plus,…