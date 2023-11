Toate proiectele finanțate din PNRR vor intra, de astazi, in linie dreapta. Printre acestea se numara și proiectul care prevede construirea secțiunii 1 a Autostrazii Targu Mures – Targu Neamt, parte a Autostrazii A8. Anunțul a fost facut de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Prin intermediul unei postari pe Facebook, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța ca toate proiectele finanțate din PNRR vor intra in linie dreapta. ”Toate proiectele finantate din PNRR intra, de astazi, in linie dreapta o data cu desemnarea castigatorului pentru Sectiunea 1 a Autostrazii Targu Mures –…