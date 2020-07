Sorin Grindeanu si mai multi colegi din perioada in care era viceprimar al Timisoarei, castigatori intr-un proces pentru o miza de 350.000 de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Raportul privind situatia cazurilor de coronavirus transmis marti (30 iunie) de Grupul de Comunicare Strategica prezinta in premiera si numarul persoanelor asimptomatice, externate la 10 zile. Este vorba despre 1.091 de persoane asimptomatice. "Dintre persoanele confirmate pozitiv,…

- Statul roman nu a recuperat de la Dan Voiculescu nici un sfert din prejudiciul dosarului ICA, in care a fost condamnat la zece ani de inchisoare, executand pana acum putin peste trei ani, potrivit investigatiimedia.ro. Prejudiciul era de 266.171.892 de lei la jumatatea anului 2017, dar a crescut…

- Bulgaria va elimina toate restrictiile impuse in urma pandemiei de COVID-19 incepand din 15 iunie, inclusiv purtarea obligatorie a mastilor de protectie in spatiile publice inchise, a informat joi guvernul de la Sofia. Grupul de lucru responsabil pentru raspunsul la pandemia de coronavirus,…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri anunta ca se lucreaza la modificarea Ordinului privind eliberarea Certificatelor de Situatie de Urgenta, astfel ca firmele pot solicita Certificate de Situatie de Urgenta si in luna mai, in cazul diminuarii cu minimum 25% a incasarilor sau veniturilor…

- Oficiul Concurentei din Ungaria (GVH) a amendat platforma online Booking.com cu 2,5 miliarde de forinti (sapte milioane de euro), pentru practici comerciale neloiale, inclusiv reclame inselatoare si presiuni psihologice asupra consumatorilor. Autoritatile de la Budapesta au stabilit amenda…

- Ministerul Economiei a anuntat, joi, ca lanseaza aplicatia "Registrul National al Producatorilor" de echipamente, dispozitive medicale si nemedicale, materiale de necesitate destinate populatiei in lupta cu COVID-19. Astfel, ministerul transmite ca ar vrea ca toti producatorii romani care…

- Danemarca a inceput sa relaxeze deja restrictiile si urmatorul punct pe lista e redeschiderea unor gradini zoologice, respectand, totusi, reguli de distantare sociala. Gradina zoologica din Copenhaga, care va putea fi din nou vizitata incepand cu 1 mai, s-a organizat in asa fel incat restaurantele…

- Administratia Nationala Aeronautica si Spatiala (NASA) va transforma dioxidul de carbon in oxigen folosind un instrument atasat unuia dintre roverurile sale. NASA spune ca va atasa o cutie aurie care va transforma dioxidul de carbon in oxigen, noteaza The Science Times! "Cand vom…