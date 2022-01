Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Grindeanu afirma ca statul roman „a ramas dator” cetatenilor sai in ceea ce priveste dezvoltarea infrastructurii de transport. „Statul roman a ramas dator, in toti acesti ani, fata de cetatenii romani in ceea ce priveste dezvoltarea infrastructurii de transport de toate tipurile. Sunt de o luna…

- Ministrul Transporturilor, vicepremierul Sorin Grindeanu, considera ca statul roman a „ramas dator” fata de cetateni in ultimele trei decenii in ceea ce priveste dezvoltarea infrastructurii de transport.

- ”Din cauza dificultatilor economice din perioada pandemiei, o serie de aeroporturi din Romania au solicitat Ministerului Transporturilor si Infrastructurii aprobarea acordarii unui ajutor de stat pentru aeroporturile care in 2019 au inregistrat un trafic mai mare de 200.000 pasageri, dar mai mic de…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, va inainta un amendament in parlament la legea bugetului. statutul feroviarului va intra in vigoare la 1 ianuarie 2023, in loc de 1 aprilie 2023, potrivit Realitatea Plus."Astazi, 20 decembrie 2021, la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii,…

- Aeronava TAROM care aduce romanii aflați in Africa de Sud va ajunge cu o zi mai devreme fața de ora comunicata inițial catre Ministerul Transporturilor. TAROM anunța ca a fost vorba de o eroare, iar directorul companiei iși asuma aceasta eroare. „In urma analizelor efectuate cu toți factorii implicați…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarta, sambata, la Timisoara, ca statul roman este dator romanilor cu proiecte de infrastructura si ca a vazut multe proiecte si desene, dar ca acestea nu au fost puse in practica. Social-democratul a subliniat ca anul acesta e primul in care se dau…

- ”Este prima mea iesire ca ministru al Transporturilor si era normal sa ajung in Timisoara si nu e vorba ca sunt subiectiv, ci ca stiu ca Timisoara a avut intotdeauna marea suferinta a lipsei infrastructurii. Am avut o intalnire cu o parte din structurile aflate in coordonarea Ministerului Transporturilor,…

- Noul ministru al Transporturilor, social-democratul Sorin Grindeanu, se afla, sambata, in vizita oficiala la Timișoara. In cadrul unei conferințe de presa ce a avut loc la Prefectura Timiș, Grindeanu a spus ca a ales ca la Timișoara sa fie prima deplasare oficiala. „Nu e vorba ca sunt subiectiv, ci…