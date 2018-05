Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat, miercuri, respingerea amendamentului Comisiei economice care prevedea reintroducerea presedintelui Klaus Iohannis in procedura de numire a sefiei Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM).

- Un utilizator de internet mobil a consumat in medie peste 1,4 GB/luna pe parcursul anului 2017, aproape dublu fata de anul precedent, a declarat, marti, presedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), Sorin Grindeanu, transmite News.ro.„In Romania,…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind aprobarea OUG nr. 33/2017 pentru modificarea si completarea art. 11 din OUG nr. 22/2009 referitoare la infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), considerand ca…

- Noul Regulament General privind Protectia Datelor (GDPR), care va intra in vigoare in data de 25 mai, implica riscuri foarte mari, considera Eduard Lovin, vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM).

- Romania va trebui sa aiba o strategie nationala pentru 5G foarte aplicata pe ceea ce se va intampla in piata si va trebui sa atraga atentia decidentilor si din alte industrii, a declarat, miercuri, vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), Eduard…

- strategie nationala pentru 5G este necesara pentru Romania, iar in toamna sper sa venim cu acest document, care, intr-un final, ar trebui sa fie aprobat prin Hotarare de Guvern, a declarat intr-un interviu presedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM),…

- O strategie nationala pentru 5G este necesara pentru Romania, iar in toamna sper sa venim cu acest document, care, intr-un final, ar trebui sa fie aprobat prin Hotarare de Guvern, a declarat intr-un interviu presedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM),…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat marti ca a efectuat aproape 4.700 de controale, de la inceputul anului pana in prezent, iar in urma neregulilor gasite a aplicat amenzi in valoare totala de 1,052 milioane de lei.”Pentru a asigura buna…