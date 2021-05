Stiri pe aceeasi tema

- Salariul minim pe economie se va acorda doar persoanelor care nu au o calificare și doar pentru o perioada determinata, potrivit unui proiect de lege anunțat de Sorin Grindeanu: „Sa redevina un instrument de protecție sociala valabil doar pentru persoanele apte de munca fara nicio calificare”, conform…

- Partidul Social Democrat vrea ca salariul minim pe economie sa fie acordat doar pentru angajații care nu ai nicio calificare. In acest sens, PSD va iniția un proiect de lege pe care il va depune in Parlament, a anunțat vineri prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu.

- ​Zero taxe pe salariul minim este o propunere a USR-Plus ce atrage multa lume. Totuși, este posibil ca în practica sa vedem, de fapt, 3,75% taxe pe salariul minim, potrivit ministrului Economiei, Claudiu Nasui. Propunerea „Zero taxe” trebuie discutata, așa ca HotNews.ro a realizat…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica, in cadrul evenimentului "Ziua Europei - un proiect european pentru Romania" organizat la Palatul Snagov, ca punerea in aplicare in tara noastra a Pilonului european al drepturilor sociale "trebuie sa fie o prioritate pentru toata lumea, indiferent…

- Ziarul Financiar a facut o analiza a salariilor pe care le obtin romanii. Clujul se afla pe locul doi in topul celor mai mari salarii din Romania, dar si pe lista judetelor care plateste angajatilor salariul minim pe economie.

- Angajații la stat vor putea munci pana la varsta de 70 de ani, insa nu pot cumula pensia și salariul. Proiect de lege elaborat de catre Guvern Raluca Turcan, ministrul Muncii, a prezentat in cursul zilei de joi, in cadrul unei conferințe de presa, un proiect de lege in baza caruia se interzice cumulul…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat ca in sectorul privat exista 1,4 milioane de angajați platiți cu salariul minim care traiesc in condiții aproape identice ca persoane ce sunt “dependente de ajutorul social”, informeaza digi24 . „Romania saraciei nu e legata doar de asistența sociala. Este…

- Guvernul urmeaza sa adopte, in perioada urmatoare, un proiect de lege care va interzice cumulul pensiei cu salariul pentru angajații la stat, a declarat miercuri premierul Florin Cițu. ”E un proiect de lege discutat in coaliție. Am vazut draft-ul, va fi o dezbatere publica, vom vedea daca vor fi excepții…