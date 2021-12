Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, va inainta un amendament in parlament la legea bugetului. statutul feroviarului va intra in vigoare la 1 ianuarie 2023, in loc de 1 aprilie 2023, potrivit Realitatea Plus."Astazi, 20 decembrie 2021, la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii,…

- “Astazi, 20 decembrie 2021, la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, la solicitarea ministrului Sorin Grindeanu a avut loc intalnirea cu reprezentantii federatiilor sindicale din calea ferata. Discutiile s-au concentrat pe problemele existente in domeniul feroviar, dar si pe situatia…

- Sindicaliștii din sectorul feroviar au ajuns luni la un acord cu Ministerul Transporturilor și vor beneficia de o creștere de salarii de circa 10%, de la inceputul anului 2022, ca o prima etapa pentru aplicarea Statutului personalului feroviar, conform surselor Economedia. Potrivit acestora, la discuția…

- Romania va trebui sa aloce anual, in urmatorii 10 ani, aproximativ 2% din PIB reprezentand contributia financiara aferenta proiectelor cu finantare europeana, la care se adauga necesarul pentru finalizarea intregii infrastructuri prezentate in Planul Investitional pentru dezvoltarea infrastructurii…

- Indicele preturilor de consum din Germania a inregistrat o crestere peste asteptari in luna noiembrie, ceea ce complica misiunea oficialilor Bancii Centrale Europene (BCE) care incearca sa ii convinga pe consumatori ca actuala crestere a preturilor este una temporara, transmite Bloomberg, citata de…

- Sorin Grindeanu, noul ministru al Transporturilor, care a preluat mandatul de la ministrul interimar Dan Vilceanu, a declarat, vineri, ca “la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii nu sunt foarte multe de spus, ci sunt multe de facut si mi-as dori sa am un mandat care sa inceapa sa se vada in…

- Grindeanu vrea sa transmita live cu ajutorul dronelor lucrarile la autostrazi. Potrivit ministrului Transporturilor din viitorul guvern Ciuca, romanii pot observa, in direct, stadiul lucrarilor de pe șantiere. Sorin Grindeanu a declarat la audierile din Parlament ca una dintre primele masuri pe care…

- Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania, afiliata la Confederatia Sindicala Nationala Meridian, anunta proteste fata de masurile Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si ale Guvernului, care, spun sindicalistii, falimenteaza transportul feroviar de calatori din Romania,…