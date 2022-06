Stiri pe aceeasi tema

- Romania solicita Comisiei Europene alocari suplimentare de fonduri pentru a gestiona creșterile de prețuri ce pot afecta proiectele de infrastructura, a anunțat joi ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu.

- Romania solicita Comisiei Europene alocari suplimentare de fonduri pentru a gestiona cresterile de preturi ce pot afecta proiectele de infrastructura, a scris, joi, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, pe pagina sa de Facebook.

- Investitiile in infrastructura risca sa se blocheze daca nu sunt asigurate fonduri suplimentare, inclusiv la nivel european, in contextul in care pretul materialelor este in crestere, sustine ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

- Investitiile in infrastructura risca sa se blocheze daca nu sunt asigurate fonduri suplimentare, inclusiv la nivel european, in contextul in care pretul materialelor este in crestere, sustine ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

- Actul normativ are ca obiect de reglementare aprobarea Acordului de imprumut (Mecanismul de redresare si rezilienta) dintre Comisia Europeana si Romania, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 2021 si la Bruxelles la 15 decembrie 2021, in valoare de 14.942.153.000 euro, conform raportului comun al comisiilor…

- Senatul voteaza luni proiectul de lege pentru modificarea ariilor protejate. ONG-urile de mediu cer respingerea legii anti-natura. „Senatul va vota luni o propunere legislativa care permite modificarea ariilor protejate pentru proiecte hidroenergetice. Organizațiile de mediu Bankwatch, Agent Green și…

- Avand in vedere situația generata de razboiul din Ucraina, autoritațile din țara noastra vor sa modifice și sa completeze legislația privind apararea naționala, astfel incat Romania sa fie pregatita in cazul apariției unor situații cu impact asupra securitații naționale. Printre altele, printr-un proiect…

- Eliminarea taxelor de roaming pentru cetatenii ucraineni a fost ceruta Comisiei Europene de catre europarlamentarul Nicu Stefanuta (USR) si alti trei europarlamentari polonezi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × Help…