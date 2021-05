Stiri pe aceeasi tema

- PSD a cerut joi, la întâlnirea cu premierul Florin Cîțu, eliminarea avizului de la Ministerul Fondurilor Europene pentru proiectele introduse în Planul Național de Redresare și Reziliența. Europarlamentarul PSD, Victor Negrescu susține ca avizul complicacaplicarea reformelor…

- Europarlamentarul Rareș Bogdan a ținut sa lamureasca discuția referitoare la faptul ca Romania primește fonduri europene de doar 30 de miliarde de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliența.

- Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a explicat unde intampina probleme Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Intrebat daca sunt puse sub semnul intrebarii 10 miliarde de euro, reprezentand transporturile, Ghinea a spus ca pentru 4,5 miliarde de euro, reprezentand transportul…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, considera ca relativele observații formulate de Comisia Europeana la adresa Planului Național de Redresare și Reziliența trebuie analizate in detaliu și asumate de Romania, iar forma finala a documentului trebuie sa fie una impecabila din punct de vedere tehnic,…

- Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a declarat, joi, la Digi24 ca a aflat de observațiile pe care Comisia Europeana le are in legatura cu fondurile pentru irigații cuprinse in Planul Național pentru Redresare și Reziliența, dar Romania iși susține in continuare acest proiect la Bruxelles.

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) propune un buget de 5 miliarde de euro pentru dezvoltarea transportului feroviar si 4,5 miliarde de euro pentru transportul rutier si autostrazi. "Evolutiile recente au aratat ca sectorul de transport nu se constituie doar ca un vector de sprijin al…

- Potrivit documentului prezentat de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghina, in fața comisiei de afaceri europene din Parlament, Romania va primi pentru Planul Național de Redresare și Reziliența doar 29,2 miliarde de euro, in loc de 30,5 miliarde de euro anunțate inițial de Guvern…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, reitereaza ca Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), in baza caruia Romania poate accesa circa 30 de miliarde de euro de la Uniunea Europeana, trebuie discutat cu principalii actori sociali și cu responsabilii de la nivel local.