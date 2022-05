Romania are nevoie de investitii in infrastructura, mai ales acum, cand exista probleme foarte mari, iar firmele romanesti trebuie sustinute, a declarat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, joi, la bilantul prezentat de PSD dupa sase luni de guvernare in coalitie. „Romania are nevoie de investitii in infrastructura, mai ales acum, mai ales cand ne confruntam cu probleme foarte mari. Trebuie sa sustinem firmele romanesti pentru a pastra locurile de munca. Trebuie sa continuam ajutorul dat companiilor pentru a face fata costurilor crescute, generate de criza energetica si de tensiunile regionale”,…