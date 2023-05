Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a anunțat, joi dupa-amiaza, de la Sibiu, ca rotativa guvernamentala se va face dupa ce se incheie greva profesorilor. Președintele a fost de dimineața la Sibiu, in vizita oficiala alaturi de președintele Germaniei, pe care l-a adus și la Colegiul National Samuel von Brukenthal, unde a…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi la Sibiu, ca procedurile pentru rotativa guvernamentala ar trebui sa inceapa in cursul zilei de vineri, dar doar daca se incheie greva din Educatie. „Nu cred ca se va face rotatia in timpul unor negocieri”, a adaugat seful statului.

- "Fiind azi joi și greva inca neincheiata, vom vedea daca reușim sa incepem procedura maine sau peste cateva zile. Nu e important daca maine sau peste o saptamana – doua se face rocada. Important e sa avem o procedura clara, sa avem stabilitate. (...) Maine ar trebui sa inceapa procedura, asta daca maine…

- Surse politice au precizat pentru „Adevarul” ca liderii din conducerea restransa a partidului s-au vazut marți seara la Vila Lac cu președinteke Klaus Iohannis, intalnire care are loc in prag de schimbarea premierilor.

- Liderii PNL s-au intalnit marți seara cu președintele Klaus Iohannis, susțin surse politice citate de Antena3 CNN. Intalnirea are loc in contextul in care Nicolae Ciuca intenționeaza sa-și depuna vineri mandatul, pentru ca funcția de prim-ministru sa fie preluata de liderul PSD, Marcel Ciolacu.Liderii…

- O noua zi fara rezultate concrete in negocierile dintre partidele din coaliție privind rocada guvernamentala. Dupa o ședința fulger, liderii UDMR au acceptat sa continue discuțiile cu PSD și PNL, dar nu este clar daca maghiarii renunța sau nu la Ministerul Dezvoltarii, dorit și

- Liderii PSD si PNL urmeaza a lua decizii, in forurile decizionale ale partidelor, cu privire la viitoarea rotativa guvernamentala. Nicolae Ciuca, presedintele PNL si premier in functie a anuntat ca Biroul Politic National al partidului, care va avea loc marti, va decide cu ce mandat vor merge liderii…

- Cu o gaura uriașa in buget și intarzieri de luni intregi la reformele din PNRR, coaliția este cu gandul la alegerile de anul viitor. Saptamana viitoare se anunța o ședința tensionata, in care aleșii vor discuta despre comasarea alegerilor, spun surse liberale. Și președintele Klaus Iohannis recunoaște…