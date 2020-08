Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier PSD Sorin Grindeanu a anuntat ca va candiala congres pentru functia de prim-vicepresedinte, alaturi de Gabriela Firea, in echipa lui Marcel Ciolacu. ”Cred ca e momentul in care PSD are nevoie de toti”, afirma Grindeanu.”Imi depun candidatura pentru prim-vicepresedinte pentru…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu afirma ca in mod „categoric” alegerile din acest an din Romania vor fi castigate de „o alianta de stanga” si sustine ca isi doreste sa isi „asume” aceste alegeri in calitate de presedinte al PSD, avandu-i alaturi pe Gabriela Firea, Olguta Vasilescu, Sorin…

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, afirma ca, "pentru acest ciclu electoral", isi doreste sa fie presedintele PSD si sa-si asume aceste alegeri. Intr-un interviu la Antena 3, Ciolacu a prezentat si cateva nume din echipa alaturi de care va candida la Congresul PSD."Gabriela Firea,…

