„Liviu Dragnea a avut greșelile lui, dar a facut și lucruri bune pentru partid”. Participand la Conferința de alegeri a PSD Timiș, Sorin Grindeanua declarat ca PSD a pierdut in trei ani aproximativ 60% dintre votanți și ca aceasta cadere este generata in primul rand „de greșeli personale, de greșeli de management, de autism politic și de orbire strategica”. „Din punctul meu de vedere, PSD-ul a fost adus intr-o situație dificila. Nu mai avem forța, in aproximativ 3 ani am pierdut aproximativ 60% din votanți. Incepem sa nu mai contam in lupta politica decat prin majoritatea parlamentara, dar este…