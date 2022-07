Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, vicepremierul Sorin Grindeanu, a afirmat, vineri, ca lucrarile la Pasajul de la Drajna, din judetul Calarasi, au fost realizate in proportie de 50%, iar in aceste conditii sunt sanse ca pasajul sa fie deschis mai devreme de termenul pe care il prevede contractul…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, vineri, ca lotul 1 al autostrazii Sibiu-Pitesti, de la Sibiu la Boita, se va da in circulatie la sfarsitul acestui an. „Se lucreaza bine pe lotul 1 la autostrada Pitesti-Sibiu si sper ca la sfarsitul acestui an primul lot Sibiu-Pitesti sa fie dat…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat luni, pe pagina sa de Facebook, lansarea in licitatie a contractelor pentru constructia celor trei loturi ale autostrazii Autostrazii Bacau-Pascani, in lungime de 77,39 kilometri, si o valoare totala de 5,858 de miliarde de lei (fara TVA). „CNAIR…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunta ca pot incepe procedurile pentru semnarea ultimei sectiuni a Autostrazii Sibiu-Pitesti, dupa ce a fost respinsa contestatia impotriva castigatorului desemnat initial pentru tronsonul Cornetu-Tigveni. Pe acea portiune trebuie construite 95 de poduri…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat ca au fost depuse șase oferte pentru proiectarea și execuția lucrarilor pentru secțiunile E și D din Lotul 2 al Autostrazii Lugoj – Deva, porțiune cu o lungime de 9,13 km. Este vorba de problematica porțiune cu „tunelurile de urși”. „In cadrul acestui…