Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a anunțat ca lucrarile pe Drumul Expres Galati – Braila au ajuns la un stadiu fizic de 50%, iar antreprenorul roman a inceput turnarea covorului asfaltic in zona giratiei de la km 1+524 (conexiune cu drumul de legatura de la Podul Braila).…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat pe Facebook ca au fost așternuți primii 300 metri de asfalt pe Drumul Expres Galați-Braila. Postarea este insoțita de un videoclip cu momentul asfaltarii.

- Cea mai mare pictura detinuta de Complexul Muzeal Arad, de 52 de metri patrati, realizata in secolul al XIX-lea, a fost ascunsa timp de decenii de catre comunisti, desi in lumea artei este considerata o comoara, care a fost expusa in mari orase europene si a ajuns in proprietatea statului roman in urma…

- Ioana Ramona Bruynseels, șefa Departamentului de Politici Publice a Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), semneaza o scrisoare deschisa adresata ministrului transporturilor, Sorin Grindeanu, dupa incidentele feroviare din ultima perioada. Bruynseels ii reproșeaza lui Grindeanu ca iși aduce aminte…

- Circulatia pe mai multe drumuri din țara se desfasoara in conditii de carosabil umed și temperaturi negative, conform Centrului Infotrafic din IGPR.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri ca este necesar ca si statul roman sa aiba o aeronava oficiala in viitor, care sa deserveasca Administratia Prezidentiala, Guvernul si celelalte institutii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Drumul comunal care leaga comunele Rodna si Magura Ilvei din judetul Bistrita-Nasaud s-a surpat, duminica, pe o lungime de 30 de metri, circulatia fiind oprita, potrivit datelor comunicate Agerpres de catre primarul din Rodna, Valentin Grapini. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a fost primit in aplauze de liderii Uniunii Europene! Cu o excepție: premierul maghiar Viktor Orban și președintele roman Klaus Iohannis. Cei doi nu au aplaudat deloc in momentul in care liderul de la Kiev pașea pe covorul roșu, chiar daca ceilalți din jurul…