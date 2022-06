Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, preia interimatul la Agricultura dupa demisia de ieri a lui Adrian Chesnoiu, acuzat de procurorii DNA de abuz in serviciu. Sorin Grindeanu, vicepremier și ministru al Transporturilor, urmeaza sa fie numit ministru interimar al Agriculturii, mai ales ca in calitatea de vicepremier are in coordonare agricultura. Funcția de ministru al Agriculturii […] The post Sorin Grindeanu preia interimatul la Ministerul Agriculturii, dupa ce Adrian Chesnoiu și-a dat demisia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .