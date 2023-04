Stiri pe aceeasi tema

- Podul de la Braila va fi inaugurat in jurul datei de 27 iunie pe varianta Macin, urmand ca varianta Jijila sa fie gata pana la sfarsitul anului, a declarat, vineri, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, intr-o conferinta de presa.

- Lotul 2 al Autostrazii A0 Nord este la un stadiu de executie de 51 - 52%, ceea ce inseamna un progres extraordinar de bun, si probabil se va da in circulatie in aceasta vara, in luna august, cu aproape un an inainte fata de termenul de finalizare prevazut in contract, a declarat, marti, ministrul…

- Lucrarile pe Drumul Expres Galati – Braila au ajuns la un stadiu fizic de 50%, iar antreprenorul roman a inceput turnarea covorului asfaltic in zona giratiei de la km 1+524 (conexiune cu drumul de legatura de la Podul Braila), a anuntat luni seara ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin…

- Locomotiva care a cauzat accidentul de sambata seara a iesit din revizie tehnica din depoul Ploiesti in dimineata acelei zile, a declarat, luni, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, mentionand ca nu se poate pronunta in ceea ce priveste accidentul, inaintea rezultatelor anchetei…

- Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, a declarat, vineri, la Timișoara, ca spera ca un alt constructor sa intre rapid in execuție pentru finalizarea lucrarilor la Centura de Sud a Timișoarei. Șoseaua este realizata doar in proporție de 60%.