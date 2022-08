Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 4,1 pe Richer s-a produs luni dimineata, la ora locala 02:04, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a inregistrat la adancimea de 81 de kilometri,…

- ”Holcim Romania a achizitionat General Beton Romania, jucator local din piata producerii si comercializarii de betoane, tranzactia primind aprobarea autoritatii de concurenta din Romania”, a anuntat compania. General Beton Romania S.R.L este unul dintre cei mai mari jucatori locali din piata producerii…

- ​Biletele de tren se scumpesc cu 20- de la 1 iulie, atat la trenurile de stat, cat si la cele private. La rutele scurte vor fi cativa lei in plus, la cele mai lungi, chiar si peste 20 de lei. Nu se vor schimba insa si conditiile si nici nu cresc vitezele... Pe trasee de sub 60 km, cum ar fi Bucuresti…

- Miine, 29 iunie 2022, la ora 13.00, dupa cateva momente de reculegere la Cimitirul Eroilor din Cluj-Napoca si la mormantul doamnei Doina Cornea va demara, la Monumentul Rezistentei Anticomuniste de la intrarea in Parcul Central „Simion Barniutiu”, pelerinajul: Ei sunt eroii! Un omagiu pentru martirii…

- ”Camera de Comert si Industrie a Romaniei a organizat o intalnire de lucru cu importante organizatii patronale si profesionale sectoriale din Romania. Discutiile s-au axat pe situatia economica actuala, posibilitatile de dezvoltare si de promovare a produselor si serviciilor romanesti si modalitatile…

- Un cutremur cu magnitudinea 2,9 pe Richter s a produs miercuri noapte, 1 iunie, la ora locala 02.39, in zona seismica Vrancea, arata informatiile publicate de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP . Seismul s a inregistrat la adancimea de 126km si a avut loc in…

- Absolvenții clasei a VIII-a se pregatesc pentru urmatoarea etapa de pregatire școlara ◉ Ce trebuie sa știe viitorii liceeni? ◉ Planul de școlarizare pentru 2022-2023, in cele 17 licee de stat din Ilfov ◉ Plan de școlarizare zi, frecvența redusa (FR.), vocațional (V.), invațamant profesional (P.) și…

- Un cutremur slab, cu magnitudinea 3,4 pe Richter, s-a produs luni seara, la ora locala 18:40, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, arata informatiile publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a inregistrat la adancimea de 124 de kilometri,…