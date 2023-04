Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a transmis, marti, ca pe șantierul Lotului 2 al Autostrazii de Centura Bucuresti Nord (A0 Nord -19 km) antreprenorul roman are o mobilizare exemplara.

- Forajele pentru Lotul 2 al autostrazii Lugoj-Deva, sectiunile E si D, se apropie de finalizare. Asocierea de constructori are la dispozitie 1,83 miliarde de lei (fara TVA), fonduri din PNRR, pentru constructia acestei sectiuni, a scris sambata ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, pe Facebook.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat ca forajele pentru lotul 2 al autostrazii Lugoj-Deva vor fi gata inainte de termen. Anunțul a fost facut sambata, pe Facebook. „Forajele pentru Lotul 2 al autostrazii Lugoj-Deva (secțiunile E și D) se apropie de finalizare! Deși termenul contractual…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, joi, in cadrul unei vizite efectuate pe Autostrazii A7, in judetul Buzau, ca are convingerea ca termenele asumate vor fi devansate, dat fiind ritmul alert de lucru. ‘Sunt extrem de bucuros ca ceea ce parea anul trecut un SF, iata ca prinde contur…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a efectuat, ieri, o vizita pe șantierul Autostrazii A7, pe tronsonul Mizil – Pietroasele, unde, potrivit declarațiilor vicepremierului, s-a ajuns la 13-14% din stadiul lucrarilor. Grindeanu s-a aratat, totuși, nemulțumit de anumite neajunsuri. Iata ce a declarat…

- Prezent, joi dupa-amiaza, pe santierul lotului 2 al autostrazii A7, Sorin Grindeanu a declarat ca ”lucrurile incep sa se vada” in ceea ce priveste acest proiect. Ministrul a explicat ca pe primul lot al autostrazii lucrarile sunt realizate in proportie de 9-10%, in timp ce pe lotul al doilea, unde…

- Dupa lungi așteptari a fost desemnata firma care va construi metroul din Cluj. O firma din Turcia a castigat licitatia și se va ocupa de proiectul in valoare de 14 miliarde de lei. Asocierea Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S.- Gulermak Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia-Alstom Transport…

- Lucrarile la tronsonul lipsa din Autostrada Lugoj-Deva vor incepe mai repede decat s-a preconizat. Acest tronson este unul dificil pentru ca trebuie executate lucrari de foraj in dealuri pentru tuneluri. Mai mult decat atat o alta problema care a aparut și care a intarziat mult proiectul a reprezentat…