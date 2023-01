Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Grindeanu, Ministrul Transporturilor, a anunțat, ca CFR SA a transmis spre SEAP documentatia pentru licitatia contractului aferent primei faze de modernizare a Garii de Nord. Contractul de modernizare a Garii de Nord are o valoare de peste 471 de milioane de lei. „Pas important pentru modernizarea…

- CFR SA a transmis spre SEAP documentatia pentru licitatia contractului de proiectare si executie destinat primei faze de modernizare a Garii de Nord. „Se doreste transformarea Garii de Nord in punct multimodal modern, dar si intr-o zona comerciala atractiva a Capitalei”, afirma Sorin Grindeanu, potrivit…

- Sorin Grindeanu a anuntat ca, joi, a fost semnat cel mai mare contract de finantare din ultimii 30 de ani, prin care e asigurata suma de 13,69 miliarde de lei, din care 1,48 miliarde de lei din PNRR, pentru construirea metroului din Cluj-Napoca. Lucrarile din prima etapa la 9 statii de metrou si…

- “Pot sa va spun ca astazi, in jurul orei 15, nu doar ca s-au semnat toate acele contracte dificile pe loturile 2, 3 si 4 de la Sibiu-Pitesti, dar astazi, in jurul orei 15, se va inaugura, se va da drumul in circulatie la primul lot de la Sibiu la Pitesti. Asta e un lucru bun, se intra pe pe fagasul…

- ”Dam startul modernizarii porturilor Braila si Galati! Am semnat astazi doua contracte de finantare de aproximativ 264 milioane de lei care vor imbunatati capacitatea operationala a celor doua porturi”, a scris, miercuri, pe Facebook, ministrul Transporturilor. Sorin Grindeanu a precizat ca Portul…

- ”Continuam modernizarea aeroporturilor din tara cu Aeroportul International Iasi! Am semnat astazi doua contracte de finantare (19,7 milioane lei) din fonduri europene pentru cresterea gradului de siguranta pe acest aeroport”, a scris, marti, pe Facebook, ministrul Transporturilor. Sorin Grindeanu…

- „Modernizarea aeroporturilor din Romania continua! Am semnat astazi un contract de finantare pentru Aeroportul International din Craiova. Prin acest nou proiect vor fi achizitionate echipamente pentru asigurarea unor servicii de preventie si de interventie impotriva incendiilor, dar si pentru buna functionare…

- „Incepe modernizarea Aeroportului International „Avram Iancu” din Cluj-Napoca! Am semnat astazi contractele de finantare pentru doua proiecte importante care vor spori siguranta pasagerilor si vor duce la cresterea gradului de securitate a operatiunilor aeroportuare. Sunt doua proiectele cu o valoare…