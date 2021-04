Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier al Romaniei a subliniat, totodata, ca suntem in plina criza sanitara, economica si politica, principalul vinovat al crizei politice fiind presedintele Klaus Iohannis. "El (Iohannis- n.r.) a permis si a girat constituirea acestei coalitii dezastruoasa, coalitia pierzatorilor. (...). Vedem…

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, vineri, la Timisoara, ca ne aflam in aceste zile intr-o criza politica generata de catre arcul guvernamental si ca social-democratii sustin fie un guvern cu premier PSD, fie alegeri anticipate. El a subliniat ca suntem in plina criza sanitara,…

- Partidul Social Democrat a transmis miercuri, un comunicat de presa, prin care cere alegeri anticipate ca unica soluție de rezolvare a crizei create prin demiterea ministrului Voiculescu. Noi nu vom susține niciun guvern minoritar, nici PNL, nici USR-PLUS, se spune in comunicatul semnat de președintele…

- © Sputnik / Ruslan ShalapudaUn nou guvern sau alegeri parlamentare anticipate - Ce spune VoroninCHIȘINAU, 31 mart – Sputnik. Politologul Pavel Midrigan a declarat in studioul Sputnik Moldova ca politicienii de la Chișinau au pierdut rațiunea și nu au o poziție clara pentru a soluționa problemelor…

- Marcel Ciolacu a anunțat ca „vom incerca sa strangem cat mai multe semnaturi. Ar fi o premiera in politica romaneasca, dupa sase luni de la alegeri, sa pice un guvern. De obicei pica la sfarsitul mandatului, dar incepe sa se creeze o masa critica. De la fiecare motiune simpla depusa pe fiecare ministru,…

- Liderul PSRM, Igor Dodon, sustine ca in situatia in care se va reusi in timpul apropiat investirea in functie a unui Guvern, alegeri parlamentare anticipate in acest an nu vor mai avea loc.

- Investirea unui nou guvern in Republica Moldova, condus de Natalia Gavrilita, nu a fost sustinuta joi in Parlamentul de la Chisinau. Mai mult, niciun deputat nu a votat in favoarea echipei Gavrilița, candidata la funcția de prim-ministru desemnata de presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, ceea…

- Pentru perioada de pina la alegerile anticipate in Moldova trebuie sa avem un guvern plenipotențiar. Aceasta opinie a fost exprimata de jurnalistul Valeriu Renița, in cadrul emisiunii "Mecanismul de acțiune cu Elena Levițkaia-Pahomova", relateaza Noi.md. In opinia sa, daca acum Parlamentul nu va numi…