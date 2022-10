„Pana la sfarsitul anului, am semnat pe Ploiesti-Buzau, pentru ca vorbim de A7 care pleaca de la Ploiesti, vorbim de proiectul din PNRR, si care trebuie sa se inchida la Pascani. Sunt 13 loturi de autostrada. Am semnat de la Ploiesti la Buzau sunt trei loturi. Am semnat contracte pe doua dintre ele, iar pe al treilea s-au cerut documentele de la o companie. In perioada imediat urmatoare, daca lucrurile sunt in regula, CNAIR va desemna castigatorul. Pe scurt, pana la sfarsitul anului vom avea desemnati castigatorii pe tot A7, pana la Pascani. Acest proces a inceput undeva in luna mai. In sapte,…