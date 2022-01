Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul PSD Sorin Grindeanu a comentat declarațiile unor politicieni privind viitorul guvernului Ciuca spunand ca orice coaliție poate fi rupta daca nu funcționeaza. De asemenea, Grindeanu a spus ca in coaliție nu a fost luata nicio decizie in ceea ce privește certificatul verde COVID.

- Potrivit ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, actualul director al Aeroportului Internațional Timișoara, Dorel Gradinaru, nu a trimis pe adresa sa o autoevaluare, așa cum ceruse. In schimb acesta a inceput sa iși ia lucrurile și sa le duca la București, semn ca ar aștepta o debarcare de pe…

- Fostul presedinte PNL Theodor Stolojan a declarat, joi, la Digi24, ca actuala coalitie de guvernare functioneaza greu si a admis ca exista riscul ca aceasta sa se rupa, pentru ca diferentele de puncte de vedere intre PSD si PNL sunt foarte importante. Fostul presedinte al PNL a afirmat ca…

- Fostul presedinte PNL Theodor Stolojan a declarat, joi, ca actuala coalitie de guvernare functioneaza greu si a admis ca exista riscul ca aceasta sa se rupa, pentru ca diferentele de puncte de vedere intre PSD si PNL sunt foarte importante.

- Liderul PNL Galați ii acuza pe social-democrați ca iși fac campanii de imagine, in loc sa colaboreze cu aliații de guvernare. El il critica pe Sorin Grindeanu ca nu a invitat in timpul vizitei din Galați și Braila și partenerii de la PNL. Grideanu a vizitat in week-end judeele Galați și Braila.…

- Autostrada Sebeș – Turda va fi deschisa maine, 1 decembrie, dupa finalizarea unor lucrari, dar cu restricție de circulație pe o porțiune de 1 km, unde se va merge pe o singura banda, a anunțat luni Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor. Lotul 2 Sebes-Turda are o lungime de 24,25 km si va lega Alba…

- Prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu a anuntat ca Marcel Ciolacu este propunerea social-democratilor pentru functia de premier. Intrebat de ce PSD nu a propus si o ordine a partidelor in ceea ce priveste rotatia premierilor, Grindeanu a spus: "Astea sunt lucruri de la sine intelese. Doar nu credeti…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, sustine ca viitoarea coalitie de guvernare trebuie sa dea o perspectiva mai lunga, inclusiv privind amendarea Constitutiei, aratand ca, din punctul de vedere al formatiunii, prima varianta ar fi a unei coalitii cu USR. El afirma, despre o eventuala coalitie cu PNL si…