- Consiliul Național al PSD a decis, miercuri, ca Marcel Ciolacu sa fie propunerea pentru premierul desemnat in noua coaliție de guvernare cu PNL și UDMR. De asemenea, social-democrații au hotarat ca varianta desemnarii premierului prin rotație sa fie adoptata, dar vor cere neaparat ca PSD sa dea primul…

- Cei doi președinți ai partidelor PNL și PSD nu fac parte din delegațiile numite pentru negocierile de luni, care ar fi trebuit sa se incheie cu concluzii privind cele trei domenii pe care au existat neințelegeri – Munca, Finanțe și Justiție. Marcel Ciolacu i-a trimis la Parlament, la negocierile cu…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca i-a convocat pe miniștri propuși ai Cabinetului sau intr-o ședința pe tema programului de guvernare depus, sambata, in Parlament. Ședința va avea loc duminica, incepand cu ora 12.00, la Palatul Victoria. Programul de guvernare al Guvernului propus Nicolae Ciuca este…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a declarat, joi, de la Cotroceni, ca va negocia cu toate “forțele responsabile ca intr-o perioada scurta sa alcatuim guvernul și sa treaca de Parlament”. “Am ințeles incredințarea acestui mandat ca pe un gest de responsabilitate pe care trebuie sa il avem in aceste momente…

- Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului s-au reunit luni dupa-amiaza și au stabilit calendarul de investire a Cabinetului propus de premierul desemnat, Dacian Ciolos. Marți incepand de la ora 10 vor fi audiați in comisii toți miniștrii USR ai cabinetului Cioloș, iar miercuri de la…

- Florin Roman de la PNL, caruia Ludovic Orban i-a delegat atribuțiile de președinte al Camerei deputaților pentru ședința de astazi, i-a luat microfonul Ancai Dragu de la USR PLUS, șefa Senatului, impiedicand-o, astfel, sa ia cuvantul. Spiritele s-au incins cand Florin Roman i-a luat microfonul Ancai…

- Sorin Grindeanu, prim-vicepreședintele PSD, a acuzat USR PLUS de ipocrizie, deoarece miniștrii și-au dat demisiile, dar oamenii puși in funcții in eșaloanele 2-3, inclusiv secretari de stat și prefecți, nu renunța la funcții. ”Tot ce spunem noi de cateva zile, ca USR PLUS sa iasa din ipocrizie, s-a…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, dupa ședința de urgența pe care a avut-o, luni, cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, ministrul Muncii, Raluca Turcan, si cu reprezentanti ai ANRE, Transelectrica, OPCOM si Consiliului Concurentei, ca prețurile la energie nu vor fi plafonate. In schimb, prim-ministrul…