- Actualul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, a vorbit la Digi24, despre continuarea Autostrazii de la București, pe porțiunea Ploiești – Brașov, tronson care ar ajuta imens la descongestionarea traficului de pe Valea Prahovei. Sorin Grindeanu, spune ca a preluat o situație complexa in privința…

- „Am preluat gestiunea Ministerului Transporturilor, pe acest proiect, pe ce inseamna dezvoltarea autostrazii Ploiesti – Brasov, undeva la inceputul anului a fost scos la licitatie. Era altcineva ministru la inceputul anului 2021. A fost scos caietul de sarcini pentru studiu de fezabilitate si proiectare…

- Ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, a spus duminica seara la Digi24 ca sunt șanse mici ca in urmatorii cinci ani sa inceapa construcția autostrazii Ploiești-Brașov, ceea ce inseamna ca traficul pe Valea Prahovei va continua sa fie unul de coșmar, mai ales in zilele de vacanța. Ministrul a explicat…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, marți seara, ca a fost aprobat bugetul institutiei pe care o conduce in comisiile de transporturi din Parlament. Potrivit lui Grindeanu, cei mai multi dintre parlamentari au inteles importanta dezvoltarii infrastructurii. “A fost aprobat bugetul…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a reacționat in urma grevei spontane a angajaților CFR, care a provocat haos in traficul feroviar. Social-democratul spune ca a discutat cu directorii generali și economici de la CFR, precizand ca este evident ca sunt companii aflate in dificultate. „Este…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, sambata, ca este nemultumit de ritmul lucrarilor de la centura de sud a Timisoarei, care trebuia sa fie realizata in procent de 70% pana acum, dar santierul este, "cu indulgenta, la 47%". Centura de sud a municipiului Timisoara asigura…

- Sorin Grindeanu, ministrul desemnat al Transporturilor, susține ca ar fi șanse cat de cat rezonabile pentru doar 7 km de autostrada, in acest an. In ceea ce privește secțiunea „Transporturi” din programul de guvernare, recunoaște ca a copiat din propunerile USR, dar are și o explicație. Intrebat miercuri,…

- Ziua de marți nu a adus nimic in plus in negocierile dintre PNL, PSD și UDMR, pentru formarea unui nou guvern. Pe de o parte, liberalii susțin ca trebuie stabilit mai intai un program de guvernare, apoi un premier, in vreme ce social – democrații avanseaza varianta primului ministru prin rotație și…