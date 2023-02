Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu a declarat vineri ca este „convins” de faptul ca președintele Klaus Iohannis nu-și dorește sa strice stabilitatea oferita de actuala coaliție de guvernare care deține 70% din mandate in Parlament, dupa ce șeful statului a spus despre rotația premierilor ca…

- Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu a declarat, astazi, la Timișoara ca vor fi alegeri anticipate daca Marcel Ciolacu nu va fi desemnat premier la rotativa. „Declarații politice am facut mulți in diverse perioade. Dar aici vorbim de o ințelegere și o voința pe care cele patru grupuri le-au exprimat.…

- Desemnarea premierului aparține in mod exclusiv președintelui, insa de aceasta decizie depinde daca stabilitatea asigurata de PSD actului de guvernare va continua, afirma Marcel Ciolacu, in replica la declarațiile președintelui Klaus Iohannis. In caz contrar, „Romania va fi aruncata din nou in haosul…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca este posibil ca anumiti ministri sa fie schimbati in Guvern, la preluarea conducerii Executivului de catre PSD, amintind ca acordul politic prevede patru schimbari la rotativa. Ciolacu a spus ca rotatia PSD la guvernare va avea loc, dar nu stie daca va…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, sambata, ca nu au avut o discutie in coalitie despre guvernarea cu sau fara UDMR dupa "rotativa" din primavara, adaugand ca aceasta coalitie "creeaza o majoritate". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Nicolae Ciuca, premierul Romaniei, 25 noiembrie 2021: „Are loc prima sedinta a Guvernului Romaniei, dupa o perioada de criza politica”.Marcel Ciolacu, președintele PSD, 28 noiembrie 2022: „Aceasta mare coalitie de guvernare - mai nou, a lu' Nicu și Marcel - a fost formata tocmai pentru a livra acele…