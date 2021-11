Stiri pe aceeasi tema

- Lotul 2 Sebes-Turda va fi dat in folosinta, daca nu exista pericol, chiar daca pe un kilometru sau doi se va circula pe un singur sens, a declarat, vineri, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, la preluarea mandatului. "Stiu ca in acest moment avem o situatie pe lotul 2 Sebes-Turda, situatie…

- Sorin Grindeanu, noul ministru al Transporturilor, a declarat la preluarea mandatului ca va face o analiza atenta a instituției. Nu am venit sa caut vinovați, dar asta nu inseamna ca daca-i gasesc nu-i spun,...

- „Nu am venit sa caut vinovați, dar asta nu inseamna ca daca-i gasesc nu-i spun”, a declarat Grindeanu in prima sa conferința de presa in calitate de ministru.„Trebuie sa platim datoria de 30 de ani fața de cetațeni. Nu sunt multe lucruri de spus, sunt multe lucruri de facut”, a precizat Grindeanu.

- Sorin Grindeanu, noul ministru al Transporturilor, a declarat la preluarea mandatului ca va face o analiza atenta a instituției. Nu am venit sa caut vinovați, dar asta nu inseamna ca daca-i gasesc nu-i spun, a declarat Grindeanu. Sorin Grindeanu a preluat mandatul de ministru al Transporturilor.…

- Deputatul Violeta Alexandru, cea care a demisionat din PNL, ii ataca pe foștii colegi și arata ca au mințit electoratul liberal și s-au aliat cu cei de la PSD. ”Cand ii spui unui om ca PSD este ”ciuma roșie”, iar ceea ce faceți voi acum? Bagați PSD-ul la guvernare! Ați mințit electoratul, dragi liberali.…

- Sorin Grindeanu, propus din partea PSD pentru a conduce Ministerul Transportului si Infrastructurii, vrea sa transparentizeze procesul de constructie a infrastructurii rutiere. Dupa audierile din Parlament, in comisiile de specialitate, Grindeanu a declarat ca vrea sa le arate romanilor, in timp real,…

- Sorin Grindeanu, ministrul desemnat al Transporturilor, susține ca ar fi șanse cat de cat rezonabile pentru doar 7 km de autostrada, in acest an. In ceea ce privește secțiunea „Transporturi” din programul de guvernare, recunoaște ca a copiat din propunerile USR, dar are și o explicație. Intrebat miercuri,…

- Caderea spectaculoasa in sondaje a PNL și USR a generat o emulație incredibila in randul membrilor și a liderilor PSD care simt ca pot reveni la guvernare. Unul dintre liderii PSD care vrea sa revina cat mai repede la butoanele partidului este baronul de Giurgiu, Niculae Badalau, ajuns, ca urmare a…