Sorin Grindeanu a declarat, duminica, la Digi 24 ca, in premiera, Ministerul Transporturilor a cheltuit toate sumele alocate prin POIM, in vaoare de 4,5 miliarde euro. ”Pe toate exercitiile bugetare, sigur PNRR este un program care vine peste toate programele operationale obisnuite din exercitiile bugetare normale, pana acum nu am reusit, de cand am intrat in UE, sumele de bani pe care le aveam alocate pe zona de transport. S-au dat banii inapoi. Asa cum stiti, acum suntem la finalul exercitiului bugetar 2014 – 2020, cu acea regula, ca se mai pot accesa sume de bani, pana la sfarsitul anului acesta.…